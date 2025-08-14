Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Damit es schnell grün wird: Hier wurde kein Band durchgeschnitten, sondern angegossen.
Damit es schnell grün wird: Hier wurde kein Band durchgeschnitten, sondern angegossen. Bild: Denise Märkisch
Damit es schnell grün wird: Hier wurde kein Band durchgeschnitten, sondern angegossen.
Damit es schnell grün wird: Hier wurde kein Band durchgeschnitten, sondern angegossen. Bild: Denise Märkisch
Chemnitz: Ein Klassenzimmer unter freiem Himmel
Von Denise Märkisch
Die Kinder in der Ernst-Busch-Schule mit Förderschwerpunkt Sprache haben einen Lernort mehr bekommen. Den Grundstein legten Spenden des Lions-Clubs Klaffenbach und des Vereins „Leser helfen“. Am Ende waren aber viele Helfer nötig, damit aus einer Idee Realität wurde.

Tafel, Stuhlreihen, Bücher und Hefte: Wenn man an den Schulunterricht denkt, haben viele ein Bild vor Augen. An der Ernst-Busch-Schule mit Förderschwerpunkt Sprache im Chemnitzer Heckertgebiet kommt nun eine Variante ins Spiel.
