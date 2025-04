Chemnitz: Ein Toter nach Laubenbrand

Zu einem Feuer in einer Kleingartenanlage sind am Karfreitagmorgen gegen 7.30 Uhr zahlreiche Feuerwehren ausgerückt. Ein Mensch kam bei dem Brand ums Leben. Was bislang bekannt ist.

Zum Brand einer Gartenlaube ist es in den Morgenstunden des Karfreitags in einer Kleingartenanlage im Chemnitzer Stadtteil Ebersdorf gekommen. Nach ersten Angaben wurde in dem Haus eine leblose Person entdeckt. Es soll sich um einen Mann handeln. Der hinzugerufene Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Dies bestätigte die Polizei vor Ort.