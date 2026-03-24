MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Polizisten haben am Montag eine leblose Person in Bärenstein entdeckt.
Polizisten haben am Montag eine leblose Person in Bärenstein entdeckt. Foto: David Inderlied/dpa
Polizisten haben am Montag eine leblose Person in Bärenstein entdeckt.
Polizisten haben am Montag eine leblose Person in Bärenstein entdeckt. Foto: David Inderlied/dpa
Annaberg
Erzgebirge: Vermisste Frau tot aufgefunden
Redakteur
Von Patrick Herrl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Montagmittag ist am Bärenstein eine leblose Person entdeckt worden.

In Bärenstein ist am Montag eine leblose Person entdeckt worden. Polizisten fanden eine kurz zuvor als gesucht gemeldete Frau gegen 12.45 Uhr tot nahe des Bergs. Laut Polizei liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Anhaltspunkte für eine Straftat oder einen Unfall vor. Neben der Polizei waren Feuerwehren, Rettungsdienst, Bergwacht sowie der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.03.2026
2 min.
Traditionsbäckerei im Erzgebirge schließt nach 120 Jahren ihre Türen
Die Bäckerei Enke in Aue hat eine 120-jährige Geschichte. Nun schließt sie.
In Aue schließt ein Traditionsbäcker seine Türen. Schon in Kürze soll Schluss sein. Kunden reagieren traurig.
Anna Neef
12.01.2026
1 min.
Leblose Person am Totenstein in Schwarzenberg entdeckt
Der Bahnhofsberg in Schwarzenberg ist am Montag wegen Polizeiermittlungen gesperrt gewesen.
Am Montagvormittag ist eine leblose Person auf dem Dach eines Schuppens unterhalb des Totensteins in Schwarzenberg entdeckt worden.
Beate Kindt-Matuschek
25.03.2026
5 min.
Einbruchserie im Erzgebirge: Jetzt reden die Betroffenen
Einbruchsopfer: Susanne Fritzsche und Tochter Ella aus Bärenstein. Beiden wurden ihre Fahrräder gestohlen.
Seit Beginn des Jahres registriert die Polizei in der Grenzregion vermehrt Einbrüche. Auch in Bärenstein gehen Diebe immer wieder auf Beutezug. Nicht nur mit materiellen Folgen für die Betroffenen.
Antje Flath
24.03.2026
2 min.
Vorstoß im Bundesrat: So will Sachsen jetzt die Spritpreise senken
Der Iran-Krieg und die Folgen: Hohe Spritpreise belasten Verbraucher und Wirtschaft. Aus Sachsen kommt jetzt ein Vorstoß zu Steuersenkungen.
Wirtschaftsminister Panter will an die Steuern ran, um die hohen Preise für Benzin und Diesel schnell zu senken. Diesen Plan bringt der Freistaat am Freitag in den Bundesrat ein.
Oliver Hach
06:00 Uhr
6 min.
Neue Attraktionen: Damit warten die Freizeitparks auf
Jan Völkel am neuen Multi Launch Water Coaster im Freizeitpark Plohn. Für die Wasser-Achterbahn investiert der Familienbetrieb zum 30. Jubiläum des Parks mehr als zwölf Millionen Euro.
Wasser-Achterbahn mit Katapultstart, Dino-Giganten und Skywalk: Fans von Freizeitparks können sich auf einige Neuerungen freuen. Mit einem Kniff lässt sich auch beim Eintritt sparen.
Dörthe Hein und Andreas Hummel, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Hohe Kosten, wenig Geld: Sachsens Theater unter Sparzwang
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen. (Archivbild)
Sachsens Theater plagen seit Jahren finanzielle Sorgen. Steigende Kosten und knappe Kassen bringen viele Häuser zunehmend in Bedrängnis. Der Bühnenverein warnt vor Einschnitten - und fordert Lösungen.
Katrin Mädler und Anett Böttger, dpa
Mehr Artikel