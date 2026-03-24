Erzgebirge: Vermisste Frau tot aufgefunden

Annaberg
Am Montagmittag ist am Bärenstein eine leblose Person entdeckt worden.
In Bärenstein ist am Montag eine leblose Person entdeckt worden. Polizisten fanden eine kurz zuvor als gesucht gemeldete Frau gegen 12.45 Uhr tot nahe des Bergs. Laut Polizei liegen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Anhaltspunkte für eine Straftat oder einen Unfall vor. Neben der Polizei waren Feuerwehren, Rettungsdienst, Bergwacht sowie der...
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