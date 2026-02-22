Chemnitz: Einbruch in Lokalität

Chemnitz
Der Sachschaden ist deutlich höher als die Beute der Einbrecher.
Der Vorfall wurde am Sonnabendabend gegen 22 Uhr der Polizei gemeldet, kann sich aber schon in den zurückliegenden Tagen zugetragen haben. Unbekannte drangen gewaltsam über ein Fenster in eine Lokalität in der Klarastraße im Chemnitzer Ortsteil Hilbersdorf ein. In der Folge entwendeten die Einbrecher unter anderem insgesamt zehn Wasserpfeifen...
