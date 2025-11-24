Chemnitz: Entsorger gibt Tipps zur Wiederverwertung von Elektroaltgeräten

Chemnitz
Am 25. und 27. November informiert der Chemnitzer Entsorgungsbetrieb ASR über die Möglichkeiten der Abgabe von Elektroschrott.
Wohin mit dem anfallenden Elektroschrott? Antworten auf diese Frage möchte der Entsorgungsbetrieb ASR am 25. sowie 27. November auf dem Wertstoffhof an der Jägerschlößchenstraße 15a jeweils in der Zeit von 9 bis 12 Uhr geben. Dabei soll im Fokus stehen, wie Elektroaltgeräte richtig entsorgt werden. Der ASR macht im Vorfeld seines Angebotes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.