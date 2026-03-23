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In der Lila Villa gibt es einen Kurs für Frauen ohne Fahrpraxis.
In der Lila Villa gibt es einen Kurs für Frauen ohne Fahrpraxis. Foto: Swen Pförtner/dpa
In der Lila Villa gibt es einen Kurs für Frauen ohne Fahrpraxis.
In der Lila Villa gibt es einen Kurs für Frauen ohne Fahrpraxis. Foto: Swen Pförtner/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Fahrlehrerin will Frauen zurück hinters Steuer bringen
Redakteur
Von Denise Märkisch
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Ein Kurs nur für Frauen: In der Lila Villa in Chemnitz sollen Frauen die Angst vor dem Auto verlieren.

Für Frauen, die zwar einen Führerschein aber keine Fahrpraxis besitzen, veranstaltet die Lila Villa in Chemnitz regelmäßig spezielle Kurse. Im April steht ein neuer an. Fahrlehrerin Monika Spranger frischt am 17. April theoretische Kenntnisse auf und geht auf Fragen und Probleme der Frauen ein. Das ist der erste Teil. Der zweite folgt am Tag...
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