Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz feiert Sukkot: Wie eine Laubhütte von Freiwilligen gebaut wurde und bald ihre Heimat an der Synagoge findet

Rico Weiß vom Holzkombinat leitet den Sukka-Bau fachlich an. Hier zeigt er den Teilnehmern das Auflegen eines Dachpfostens. Bild: Ralf Jerke
Rico Weiß vom Holzkombinat leitet den Sukka-Bau fachlich an. Hier zeigt er den Teilnehmern das Auflegen eines Dachpfostens. Bild: Ralf Jerke
Chemnitz feiert Sukkot: Wie eine Laubhütte von Freiwilligen gebaut wurde und bald ihre Heimat an der Synagoge findet
Von Ralf Jerke
Vom 5. bis 12. Oktober wird im Chemnitzer Stadthallenpark das Laubhüttenfest Sukkot gefeiert. Im Mittelpunkt steht die erste feste Sukka der Jüdischen Gemeinde, die von Freiwilligen gebaut wurde.

Vom 5. bis 12. Oktober feiert die Jüdische Gemeinde Chemnitz das Laubhüttenfest Sukkot im Stadthallenpark. Im Zentrum stehen dabei zwei Laubhütten, die Sukka genannt werden. Eine davon wird eher provisorisch aus Gerüstteilen errichtet, die andere ist ein festes Bauwerk, das im Vorfeld mit viel Engagement von Freiwilligen im Holzkombinat auf...
