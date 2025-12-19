Chemnitz: Gab es ein rassistisches Motiv? Angriff mit Konservendosen in Kaßberger Geschäft

Ein 20-jähriger Deutscher soll einen Mann aus Syrien attackiert haben. Der Angreifer war kein Unbekannter.

Am Donnerstagabend hat ein 20-jähriger Deutscher einen 28-jährigen Syrer in einem Geschäft an der Limbacher Straße in Chemnitz mit Konservendosen beworfen und ihn dabei leicht verletzt. Im Anschluss beleidigte und bespuckte der Angreifer den Mann. Es kam zu einem kurzen Gerangel, bevor der Angreifer das Geschäft verließ. Die vom...