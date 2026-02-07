Chemnitz gegen Bikesharing-Ausbau: Stadtrat verweigert Unterstützung

Fahrräder zum Ausleihen haben sich in vielen Städten im Alltag längst fest etabliert. In Chemnitz wird das Angebot wohl auch weiterhin nur ansatzweise zur Verfügung stehen.

In Chemnitz bleibt das Angebot zum öffentlichen Leihen von Fahrrädern vorerst weiterhin deutlich hinter anderen Städten zurück. Ein Vorschlag, das Rathaus möge eine Zusammenarbeit mit etablierten Anbietern von Fahrradverleihsystemen prüfen, erhielt in der jüngsten Sitzung des Stadtrats keine Mehrheit.