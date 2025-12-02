Chemnitz: Jugendlicher sprüht Männern Pfefferspray ins Gesicht

Chemnitz
An der Bahnhaltestelle „Südring“ ist am Montagabend ein Streit eskaliert. Zwei Männer wurden dabei leicht verletzt.
Zwei Männer mussten am Montagabend wegen leichten Verletzungen behandelt werden. Die 26- und 27-Jährigen waren an der Haltestelle „Südring“ (Stollberger Straße) mit einem Jugendlichen aneinander geraten. Aus dem anfänglichen Wortgefecht wurde beim Einsteigen in die Straßenbahn eine Rangelei, erklärt ein Sprecher der Polizeidirektion...
