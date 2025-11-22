Chemnitz: Junge Musiker aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg bekommen große Bühne

Im Wettbewerbsfinale von „EnviaM - Musik aus Kommunen“ geht es nicht nur um Musik, sondern auch um Siege und attraktive Preisgelder. Die Entscheidung trifft eine hochkarätig besetzte Jury. Zudem vergibt das Publikum einen Publikumspreis.
Im Chemnitzer Opernhaus (Foto) bekommen am 22. November junge und talentierte Musiker aus Sachsen ab 16 Uhr die Chance, sich im Wettbewerb miteinander zu messen. Denn zum 18. Mal bringt der Versorger EnviaM mit dem Wettbewerb „EnviaM – Musik aus Kommunen“ junge Musikerinnen und Musiker aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg auf die Bühne. Zum Finale sind diese Landesfinalisten beim Auftritt zu sehen: Aus Sachsen-Anhalt gastiert das Duo Karmadora (Fagott/Klavier). Aus Brandenburg kommt das Gitarrenquartett Los Gitarreros. Sachsen wird vom Ensemble Neun vertreten. Begleitet werden die jungen Talente von der Deutschen Streicherphilharmonie unter der Leitung von Wolfgang Hentrich. Mit dabei sind auch die Gewinner des EnviaM-Bandcontests Bands on Stage sowie Überraschungsgäste. Weitere Informationen zu Tickets und der Veranstaltung gibt es im Internet. (reu)