Chemnitz: Kaufhof-Deal liegt weiter auf Eis

Die Vergabe an Kurt Krieger für seine Kaufhaus-Immobilie als neuen Behördensitz der Stadt Chemnitz ist noch immer nicht in trockenen Tüchern. In dem Vergabeverfahren soll Mitte August verhandelt werden.

Nachdem mit der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof der Hauptmieter trotz aller Bemühungen im August 2024 ausziehen musste, war das für den Hauseigentümer und Berliner Milliardär Kurt Krieger eine willkommene Option: Warum den Kaufhaus-Glaskasten nicht zum Behördensitz machen? Denn die Komplettvermietung der Schlüssel-Immobilie im Zentrum... Nachdem mit der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof der Hauptmieter trotz aller Bemühungen im August 2024 ausziehen musste, war das für den Hauseigentümer und Berliner Milliardär Kurt Krieger eine willkommene Option: Warum den Kaufhaus-Glaskasten nicht zum Behördensitz machen? Denn die Komplettvermietung der Schlüssel-Immobilie im Zentrum...