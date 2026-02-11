Chemnitz: Kulturförderung für 2026 beschlossen

Zeitiger als im Vorjahr konnte der Kulturausschuss des Stadtrates 2026 die institutionelle und Projektförderung für freie Träger der Kulturarbeit beschließen.

Dank des laufenden Doppelhaushaltes wurde der Beschluss zur kommunalen Kulturförderung nicht wieder zur Hängepartie wie im vorigen Jahr. Und er lief reibungslos. 2025 war der Kulturbeirat, der die Anträge vorab berät, durch eine Neuauslegung der Befangenheitsregel faktisch entmachtet worden. Die jetzige Lösung des Problems wurde nicht...