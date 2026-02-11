MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Kulturförderung für 2026 beschlossen

Erstmals wird das Lichtkunstfestival in diesem Jahr kommunal gefördert.
Erstmals wird das Lichtkunstfestival in diesem Jahr kommunal gefördert. Bild: Andreas Seidel
Erstmals wird das Lichtkunstfestival in diesem Jahr kommunal gefördert.
Erstmals wird das Lichtkunstfestival in diesem Jahr kommunal gefördert. Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitz: Kulturförderung für 2026 beschlossen
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zeitiger als im Vorjahr konnte der Kulturausschuss des Stadtrates 2026 die institutionelle und Projektförderung für freie Träger der Kulturarbeit beschließen.

Dank des laufenden Doppelhaushaltes wurde der Beschluss zur kommunalen Kulturförderung nicht wieder zur Hängepartie wie im vorigen Jahr. Und er lief reibungslos. 2025 war der Kulturbeirat, der die Anträge vorab berät, durch eine Neuauslegung der Befangenheitsregel faktisch entmachtet worden. Die jetzige Lösung des Problems wurde nicht...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
11.02.2026
2 min.
Flugbegleiterin verrät: Das machen die meisten Passagiere im Flieger falsch
Flugreisende mit Kindern warten mit ihren Koffern am Check-In im Flughafen Leipzig-Halle. Wohin gehört das kleine Handgepäck? Die meisten beantworten diese Frage falsch. (Archiv)
Reisekoffer, Rucksack, Handtasche: Wer mit dem Flugzeug verreist, der schleppt Gepäck mit sich herum. Die Koffer werden im Bauch der Maschine verstaut, aber wohin mit kleinem Handgepäck?
Patrick Hyslop
30.01.2026
3 min.
Chemnitz: Brennende Debatten auf einem Goldenen Sofa
Ein Sofa wird zur Bühne für politische Diskussionen.
Der Verein Antonplatz beteiligt sich mit einer Gesprächsreihe am Jahr der jüdischen Kultur in Sachsen „Tacheles“. Ab März sind jüdische Intellektuelle im Café des Archäologiemuseums Smac zu Gast.
Jens Kassner
06.01.2026
2 min.
Wird Chemnitz durch die Kulturstiftung Sachsen benachteiligt?
Das Kunstprojekt „Pochen“ wird auch 2026 durch die KdFS gefördert.
In der jüngst veröffentlichten Liste der Projektförderung durch die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen fällt das Übergewicht von Dresden und Leipzig auf. Woran liegt es?
Jens Kassner
12.02.2026
2 min.
Frankreich ruft zu weniger Fleisch- und Wurstkonsum auf
Frankreich rät der Bevölkerung dazu, den Verzehr von Fleisch und Wurstwaren zu begrenzen (Symbolbild).
85 Kilo pro Kopf: Frankreich isst deutlich mehr Fleisch als Deutschland. Jetzt ruft die Regierung zu weniger Konsum auf – aber um die genaue Formulierung gab es Streit.
12.02.2026
2 min.
Repräsentantenhaus stimmt für strengere Regeln bei US-Wahlen
Die geplante Regeländerung könnte die Machtverhältnisse im US-Kongress beeinflussen.
Im Herbst stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Doch schon Monate zuvor versuchen die Republikaner von Präsident Trump, die grundsätzlichen Bedingungen der Stimmabgabe zu ändern.
Mehr Artikel