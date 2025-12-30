Chemnitz: Kurzer Prozess gegen Umwelt-Aktivistinnen

Chemnitz
Drei junge Frauen erschienen am letzten Arbeitstag des Jahres im Amtsgericht Chemnitz, da sie Widerspruch gegen ihren Strafbescheid eingelegt hatten. Die Verhandlung dauerte nur wenige Minuten.
Es sind mehr interessierte Beobachter in den Saal des Amtsgerichtes gekommen als Vertreter der Justiz. Manche von ihnen erkennt der Vorsitzende Richter wieder von früheren Prozessen wegen Aktionen der „Letzten Generation“, die sich gegen die aus ihrer Sicht unverantwortliche Klimapolitik der Bundesregierung richteten.
