MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Kurzer Prozess gegen Umwelt-Aktivistinnen

Wegen dieser Plakataktion im Juni sollten die drei Frauen Bußgelder bezahlen.
Wegen dieser Plakataktion im Juni sollten die drei Frauen Bußgelder bezahlen. Bild: Luisa Ederle/Archiv
Wegen dieser Plakataktion im Juni sollten die drei Frauen Bußgelder bezahlen.
Wegen dieser Plakataktion im Juni sollten die drei Frauen Bußgelder bezahlen. Bild: Luisa Ederle/Archiv
Chemnitz
Chemnitz: Kurzer Prozess gegen Umwelt-Aktivistinnen
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei junge Frauen erschienen am letzten Arbeitstag des Jahres im Amtsgericht Chemnitz, da sie Widerspruch gegen ihren Strafbescheid eingelegt hatten. Die Verhandlung dauerte nur wenige Minuten.

Es sind mehr interessierte Beobachter in den Saal des Amtsgerichtes gekommen als Vertreter der Justiz. Manche von ihnen erkennt der Vorsitzende Richter wieder von früheren Prozessen wegen Aktionen der „Letzten Generation“, die sich gegen die aus ihrer Sicht unverantwortliche Klimapolitik der Bundesregierung richteten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:30 Uhr
2 min.
Wieder Einbruch bei Plauener Fußballverein: Wie der VFC der Polizei bei der Tätersuche helfen will
VFC-Geschäftsführer Felix Koppe im Fanshop. Auch dort ist eingebrochen worden.
Beim Plauener Oberligisten hofft man auf einen schnellen Ermittlungserfolg. Dieser kann auch gelingen, weil im Vogtlandstadion nach früheren Einbrüchen Vorkehrungen getroffen wurden.
Sabine Schott
03.11.2025
4 min.
Aktivistin der „Letzten Generation“ in Chemnitz: „Die Klimabewegung ist tot“
Das Besprühen der Deutschen Bank am Falkeplatz war die erste Aktion der „Letzten Generation" in Chemnitz.
Die Farbattacke auf die Deutsche Bank wurde nun auch vor dem Landgericht verhandelt. Am Urteil änderte sich kaum etwas. Dennoch waren zwei Dinge bemerkenswert: die Resignation der Aktivisten und die Frage, was ein angemessenes Handeln gewesen wäre.
Denise Märkisch
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
16:30 Uhr
3 min.
Kein Bußgeld: Aktivisten kletterten auf Fahnenmasten vor Chemnitzer Rathaus
Das weiße Transparent mit roter Schrift wollten Aktivisten auch vor dem Rathaus aufhängen.
Eine Protestaktion aus dem Mai beschäftigte nun das Chemnitzer Amtsgericht. Trotz der unbefugten Benutzung der Fahnenmasten am Rathaus, kommen sie ohne Strafe davon.
Erik Anke
14:32 Uhr
1 min.
Onlinebanking bei Deutscher Bank und Postbank erneut gestört
Gestörte Online-Konten bei Postbank und Deutscher Bank
Kunden der Deutschen Bank sowie der Postbank und Norisbank können erneut nicht wie gewohnt auf ihre Konten zugreifen. Wann die Störung behoben ist, bleibt zunächst offen.
30.12.2025
3 min.
Diese Modekette betreibt in Plauen jetzt ein Outlet
Nick Penzold ist Filialleiter im neuen „Mister*Lady“-Outlet im Plauener Elster-Park.
Im Einkaufszentrum Elster-Park gibt es neuerdings einen Outlet-Store. Wer dahinter steckt und welches Missverständnis zuletzt bei einigen Kunden entstanden ist.
Sabine Schott
Mehr Artikel