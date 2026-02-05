Chemnitz: Ladendieb verliert Ausweis bei Rangelei mit Ladendetektiv

Zwei Diebe verletzen auf der Flucht einen Ladendetektiv. Ein verlorener Ausweis wird ihnen zum Verhängnis. Ein anderer Dieb wird mit Spraydosen erwischt, doch die Polizei findet mehr.

Dumm gelaufen: Zwei Diebe, die am Mittwochnachmittag auf der Flucht aus einem Einkaufsmarkt in der Georgstraße einen Ladendetektiv (40) verletzt haben, konnten weniger später dingfest gemacht werden. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Einer der beiden 20 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen hatte bei der Rangelei mit dem... Dumm gelaufen: Zwei Diebe, die am Mittwochnachmittag auf der Flucht aus einem Einkaufsmarkt in der Georgstraße einen Ladendetektiv (40) verletzt haben, konnten weniger später dingfest gemacht werden. Das teilt die Polizei am Donnerstag mit. Einer der beiden 20 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen hatte bei der Rangelei mit dem...