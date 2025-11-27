Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Langfinger in mehreren Kellern unterwegs

Mehrere Kellereinbrüche an der Lutherstraße sorgen für Frust bei den Anwohnern.
Mehrere Kellereinbrüche an der Lutherstraße sorgen für Frust bei den Anwohnern.
Chemnitz: Langfinger in mehreren Kellern unterwegs
Redakteur
Von Susanne Kiwitter
Von Fahrrädern bis Werkzeug: Der Schaden, den die Diebe anrichteten, geht in die Tausende.

Irgendwann zwischen Montagnachmittag um 15.30 Uhr und Mittwochnachmittag, gegen 16.40 Uhr, dieser Woche sind Diebe in die Keller von zwei Mehrfamilienhäusern an der Lutherstraße im Chemnitzer Stadtteil Bernsdorf eingebrochen. Insgesamt verschwanden dabei zwei Fahrräder – konkret ein Mountainbike des Herstellers Cannondale und ein Fahrrad der...
15:41 Uhr
1 min.
Inventar von insolventem Solarhersteller wird versteigert
Vom Hochregal über Schreibtische, Zimmerpflanzen bis hin zur kompletten Produktionslinie für mehrere Millionen Euro: Das Inventar des insolventen Solarmodulherstellers Meyer Burger kommt unter den Hammer.
Vom Schreibtisch bis zur Hightech-Anlage: Was beim Ausverkauf von Meyer Burger alles unter den Hammer kommt. Im Dezember enden die Auktionen.
12.11.2025
1 min.
Grabplatte von historischem Grab in Chemnitz geklaut
Metalldiebe klauen Grabtafel aus Kupfer auf Friedhof in Chemnitz.
Die Diebe hatten es offenbar auf Kupfer als Rohstoff abgesehen.
Susanne Kiwitter
26.11.2025
4 min.
„Wie eine Kapitulation des Rechtsstaats“ – Drifter zerstören Loipen am Fichtelberg
Zuletzt legten Drifter auf dem Parkplatz an der Skiarena in Oberwiesenthal schon am späten Nachmittag los.
Der jüngste Wintereinbruch hat in Oberwiesenthal für einen Ansturm von ungebetenen Gästen gesorgt. Die Folgen der absichtlichen Rutschpartien mit Autos gehen weit über Ruhestörung hinaus.
Katrin Kablau und Kjell Riedel
15:48 Uhr
9 min.
„Stranger Things“: Abschied aus dem Upside Down – warum das Finale mehr ist als Nostalgie
Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Charlie Heaton, Gaten Matarazzo (von links) in einer Szene der fünften Staffel von „Stranger Things“.
Die letzte Staffel von „Stranger Things“ ist gestartet. Sie erzählt nicht nur den Endkampf gegen Vecna, sondern auch vom Erwachsenwerden ihrer Stars – und vom vielleicht wichtigsten Netflix-Erfolg.
Maurice Querner
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
16:00 Uhr
1 min.
Werkzeug für mehrere tausend Euro aus Baustelle in Chemnitz geklaut
In Chemnitz wurde in einen Baucontainer eingebrochen.
Unbekannte verschafften sich Zutritt zum Lagerraum einer Baustelle und nahmen Werkzeuge mit.
Elisa Leimert
