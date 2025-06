Chemnitz: Lkw rammt Baustellenabsicherung - Autobahn 4 am Dienstagmorgen kurzzeitig voll gesperrt

Der Unfall ereignete sich gegen 7.35 Uhr an der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte und führte zu mehr Verkehr in der Stadt.

Chemnitz.

Wegen eines Unfalls an der Anschlussstelle Chemnitz-Mitte ist die Autobahn 4 in Richtung Erfurt am Dienstagmorgen etwa 30 Minuten voll gesperrt gewesen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 56-jähriger Lkw-Fahrer gegen 7.35 Uhr mit seinem Mercedes gegen den Anhänger eines anderen Lkw gefahren, mit dem eine Baustelle abgesichert wurde. Verletzt worden sei niemand. Nach der Vollsperrung wurde der linke Fahrstreifen wieder freigegeben. Wegen ausgelaufener Betriebsmittel war auch die Feuerwehr im Einsatz. Der Mercedes-Lkw musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 45.000 Euro. Wegen der Sperrung der Autobahn fuhren viele Autofahrer durch die Chemnitzer Innenstadt. (mib)