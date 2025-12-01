Chemnitz: Lutherstraße wieder offen

Monatelang war die Verbindung ins Lutherviertel von der Zschopauer Straße aus gesperrt. Autofahrer mussten zeitraubend umfahren. Neue Einschränkungen gibt es wieder einmal an der Neefestraße. Dort wird in Höhe der A 72 eine Brücke geprüft, aber nur für kurze Zeit.

Annaberger Straße (neu) in Höhe Hausnummer 380a bis Hausnummer 422 Verkehrsraumeinschränkung, Sperrung einer Fahrspur landwärts wegen Breitbandausbau und Spühlbohrung (1. Bauabschnitt) ab Dienstag, 2. Dezember bis 11. Dezember. Annaberger Straße (neu) in Höhe Hausnummer 380a bis Hausnummer 422 Verkehrsraumeinschränkung, Sperrung einer Fahrspur landwärts wegen Breitbandausbau und Spühlbohrung (1. Bauabschnitt) ab Dienstag, 2. Dezember bis 11. Dezember.