Die Lutherstraße in Chemnitz ist wieder frei für den Verkehr.
Die Lutherstraße in Chemnitz ist wieder frei für den Verkehr. Bild: Toni Söll
Chemnitz
Chemnitz: Lutherstraße wieder offen
Von unserer Redaktion
Monatelang war die Verbindung ins Lutherviertel von der Zschopauer Straße aus gesperrt. Autofahrer mussten zeitraubend umfahren. Neue Einschränkungen gibt es wieder einmal an der Neefestraße. Dort wird in Höhe der A 72 eine Brücke geprüft, aber nur für kurze Zeit.

Annaberger Straße (neu) in Höhe Hausnummer 380a bis Hausnummer 422 Verkehrsraumeinschränkung, Sperrung einer Fahrspur landwärts wegen Breitbandausbau und Spühlbohrung (1. Bauabschnitt) ab Dienstag, 2. Dezember bis 11. Dezember.
