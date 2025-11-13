Chemnitz: Mann mit Hammer löst Polizeieinsatz aus

Zeugen wiesen die Polizei auf den 48-Jährigen hin, der mit erhobener Hand einen Hammer geschwungen haben soll. Dann stieg er in einen Bus.

Ein Mann mit einem Hammer hat am Mittwochabend für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zeugen hatten die Beamten alarmiert, weil gegen 18.30 Uhr im Bereich der Heinrich-Schütz-Straße ein Mann mit einem Gegenstand, das zunächst für ein Beil gehalten wurde, in der erhobenen Hand unterwegs war. Der Unbekannte stieg in einen Bus und fuhr Richtung...