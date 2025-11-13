Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Mann mit Hammer löst Polizeieinsatz aus

Wegen eines Mannes, der mit einem Hammer in der erhobenen Hand herumlief, kam es zu einem Polizeieinsatz.
Wegen eines Mannes, der mit einem Hammer in der erhobenen Hand herumlief, kam es zu einem Polizeieinsatz. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Wegen eines Mannes, der mit einem Hammer in der erhobenen Hand herumlief, kam es zu einem Polizeieinsatz.
Wegen eines Mannes, der mit einem Hammer in der erhobenen Hand herumlief, kam es zu einem Polizeieinsatz. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Mann mit Hammer löst Polizeieinsatz aus
Redakteur
Von Benjamin Lummer
Zeugen wiesen die Polizei auf den 48-Jährigen hin, der mit erhobener Hand einen Hammer geschwungen haben soll. Dann stieg er in einen Bus.

Ein Mann mit einem Hammer hat am Mittwochabend für einen Polizeieinsatz gesorgt. Zeugen hatten die Beamten alarmiert, weil gegen 18.30 Uhr im Bereich der Heinrich-Schütz-Straße ein Mann mit einem Gegenstand, das zunächst für ein Beil gehalten wurde, in der erhobenen Hand unterwegs war. Der Unbekannte stieg in einen Bus und fuhr Richtung...
Das könnte Sie auch interessieren
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
11.11.2025
1 min.
Chemnitz: Busunfall an der Kaßbergauffahrt
Der Unfall ereignete sich auf der Kreuzung Theaterstraße/Kaßbergauffahrt.
Auf einer Kreuzung in der Innenstadt sind am Dienstagvormittag ein Auto und ein Bus zusammengestoßen. Ein achtjähriger Junge wurde leicht verletzt.
Benjamin Lummer
15:30 Uhr
2 min.
Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.
Denise Märkisch
06.11.2025
1 min.
Jede Menge Blaulicht am Rande des Chemnitzer Stadtzentrums: Was war da los?
Die Chemnitzer Elisenstraße am späten Mittwochabend.
Ein Einsatz unweit des Brühls hat zu später Stunde für Aufsehen gesorgt.
Michael Müller
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
Mehr Artikel