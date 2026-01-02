Chemnitz: Markanter Baum auf Schloßteichinsel brennt erneut

Die Esche, auch „Baum des Friedens“ genannt, ist bei einem Feuer erneut beschädigt worden. Ein ähnlicher Vorfall liegt ein halbes Jahr zurück.

In Chemnitz ist die markante Esche auf der Schloßteichinsel erneut bei einem Feuer beschädigt worden. Der Baum brannte laut Rathaus am Freitagmorgen gegen halb fünf. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Zur Brandursache und den Auswirkungen auf die Standfestigkeit liegen noch keine Angaben vor.