Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Mehrere Autoeinbrüche in verschiedenen Stadtteilen

Gleich in mehreren Stadtteilen muss die Polizei Autoeinbrüche registrieren.
Gleich in mehreren Stadtteilen muss die Polizei Autoeinbrüche registrieren. Bild: Symbolfoto: Soeren Stache/dpa
Gleich in mehreren Stadtteilen muss die Polizei Autoeinbrüche registrieren.
Gleich in mehreren Stadtteilen muss die Polizei Autoeinbrüche registrieren. Bild: Symbolfoto: Soeren Stache/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Mehrere Autoeinbrüche in verschiedenen Stadtteilen
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eingeschlagene Seitenscheiben haben Einbrecher an Autos hinterlassen. Zudem stahlen die Diebe auch Musikinstrumente.

Gleich mehrere Einbrüche in Autos innerhalb kurzer Zeit muss die Polizei im Stadtgebiet von Chemnitz registrieren. Laut Information waren die Diebe in der Zeit zwischen 22. und 24. September auf Beutezug. So schlugen Unbekannte im Stadtteil Kappel in der Straße Usti nad Labem die Seitenscheibe eines abgestellten Opels ein. Auf diesem Weg...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
1 min.
Annaberg: Diebe brechen in Keller ein und können Beute machen
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch am Haspelweg.
Auch eine entsprechende Sicherung hat offenbar nichts geholfen. Diebe können dennoch E-Bike stehlen.
Uwe Rechtenbach
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
15:12 Uhr
1 min.
Zwickau: Einbruch im Stadtteil Marienthal
Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch im Stadtteil Marienthal.
Diebe können in einem Haus Beute machen. Deren Wert geht in die Tausende.
Uwe Rechtenbach
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel