Chemnitz: Metalldieb bei der Tat erwischt

Ein Mann wollte am hellen Tag Buntmetall entwenden, wurde dabei aber beobachtet.

Am hellen Tag hat ein Mann am Samstag versucht, den Schneefang eines Hauses zu stehlen. In der Händelstraße in Kapellenberg stellte er an einem Haus eine Leiter an und baute mehrere Meter des auf dem Dach angebrachten Schneefangs ab. Diesen verlud er in der Folge auf seinen Fahrradanhänger und fuhr weg. Ein Nachbar hat die Polizei verständigt....