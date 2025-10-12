Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Metalldieb bei der Tat erwischt

Die Polizei konnte den flüchtigen Dieb ermitteln. Bild: Symbolbild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Die Polizei konnte den flüchtigen Dieb ermitteln. Bild: Symbolbild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Chemnitz: Metalldieb bei der Tat erwischt
Von Jens Kassner
Ein Mann wollte am hellen Tag Buntmetall entwenden, wurde dabei aber beobachtet.

Am hellen Tag hat ein Mann am Samstag versucht, den Schneefang eines Hauses zu stehlen. In der Händelstraße in Kapellenberg stellte er an einem Haus eine Leiter an und baute mehrere Meter des auf dem Dach angebrachten Schneefangs ab. Diesen verlud er in der Folge auf seinen Fahrradanhänger und fuhr weg. Ein Nachbar hat die Polizei verständigt....
07.10.2025
1 min.
Graffiti-Sprayer in Chemnitz gefasst
Eine Zeuge hatte den Sprayer beobachtet. Die Polizei fasste ihn.
Am Montagvormittag wurde ein 36-jähriger Mann auf dem Kaßberg dabei ertappt, wie er an ein Mehrfamilienhaus Graffiti sprühte.
Oleksandra Patlai
21.09.2025
1 min.
Chemnitz: Versuchter Buntmetalldiebstahl auf dem Sonnenberg
Der Täter konnte gestellt werden.
Der Tatverdächtige ist offenbar ein Serientäter.
Jens Kassner
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
07:20 Uhr
2 min.
Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage
Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt.
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.
Thomas Lesch
06:55 Uhr
4 min.
Von "Rooftop" zu Rap: Nico Santos wagt musikalischen Wechsel
Neu und doch vertraut: das erste Santos-Album auf Deutsch. (Archivbild)
Nico Santos wagt mit seinem neuen Album "Santos" einen Wechsel: Deutsch statt Englisch, Hip-Hop statt Pop. Was steckt hinter dem Richtungswechsel?
Thomas Bremser, dpa
Mehr Artikel