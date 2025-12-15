Chemnitz: Motorbrand bei Linienbus im Stadtzentrum

In den frühen Morgenstunden musste die Feuerwehr am 15. Dezember ins Chemnitzer Stadtzentrum ausrücken. Grund waren Flammen in einem Bus.

Die Kameraden der Feuerwehr mussten am Montag früh raus. Grund war ein Einsatz im Stadtzentrum. Die Brandmeldung ging laut Polizei gegen 5.15 Uhr ein. Gemeldet wurde Feuer in einem Linienbus des Nahverkehrsunternehmens CVAG. Ort des Geschehens war die Zentralhaltestelle.