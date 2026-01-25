Chemnitz: Mutmaßlicher Dieb schlägt Polizisten

Das Ereignis fand im Stadthallenpark statt.

Ein 18-Jähriger ist am Samstagabend kurz nach 22 Uhr verhaftet worden. Beamte der Operativen Einsatzgruppe hatten versucht, den jungen Mann im Stadthallenpark zu kontrollieren, als dieser flüchtete. Er wurde gestellt. Bei sich hatte er eine Tüte mit zwei Parfums, einer Halskette und einem Ring, für die er keinen Eigentumsnachweis vorlegen...