MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Mutmaßlicher Dieb schlägt Polizisten

Ein Beamter wurde beim Einsatz verletzt.
Ein Beamter wurde beim Einsatz verletzt. Bild: Symbolbild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Ein Beamter wurde beim Einsatz verletzt.
Ein Beamter wurde beim Einsatz verletzt. Bild: Symbolbild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Mutmaßlicher Dieb schlägt Polizisten
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Ereignis fand im Stadthallenpark statt.

Ein 18-Jähriger ist am Samstagabend kurz nach 22 Uhr verhaftet worden. Beamte der Operativen Einsatzgruppe hatten versucht, den jungen Mann im Stadthallenpark zu kontrollieren, als dieser flüchtete. Er wurde gestellt. Bei sich hatte er eine Tüte mit zwei Parfums, einer Halskette und einem Ring, für die er keinen Eigentumsnachweis vorlegen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:32 Uhr
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
12:35 Uhr
2 min.
Chemnitzer Webergasse: Junge Frau rastet aus und spuckt Polizistin ins Gesicht
Der ausrastenden Frau kam ein Libyer zur Hilfe.
Im Chemnitzer Stadtzentrum wurde ein Frau gegenüber Polizeibeamten handgreiflich und verursachte Sachschaden. Ein Libyer kam ihr zur Hilfe. Gegen beide wird jetzt ermittelt.
Jens Kassner
26.01.2026
5 min.
Worum es beim Nordsee-Gipfel geht
Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" Europas werden.
Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als "hässlich" bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
Michael Fischer, Andreas Hoenig, Lukas Müller, Markus Klemm und Martin Fischer, dpa
25.01.2026
1 min.
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Sabine Schott
26.01.2026
2 min.
Urteil im Prozess um Messerangriff im Hauptbahnhof erwartet
Am Montag könnte das Urteil verkündet werden. (Archivbild)
Eine Frau sticht im Mai wahllos auf Reisende im Hamburger Hauptbahnhof ein. Seit November wird der Fall vor Gericht verhandelt. Am Montag könnte das Urteil verkündet werden.
15:30 Uhr
2 min.
Unfreiwilliger Fußmarsch auf Autobahn 72 zwischen Penig und Rochlitz – Polizei entdeckt gestohlenen Wagen
Ein Mann, der zu Fuß auf der A 72 bei Penig ertappt wurde, musste hinter Gitter.
Die Polizei ertappte einen 57-Jährigen ohne Führerschein auf der Autobahn. Mit leerem Tank und gestohlenem Fahrzeug. Die Polizei ermittelt, und es gibt noch offene Fragen.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel