Chemnitz: Nachtskaten nach Einsiedel am Mittwoch

Die Tour der Nachtskater führt in dieser Woche nach Einsiedel. Dort wartet das Brauhaus mit einer Erfrischung.

Nachdem die erste Tour im Mai aufgrund schlechten Wetters ausfallen musste, starten am Mittwoch die Nachtskater in Chemnitz verspätet in die Saison. Diesmal führt die Rote über Kapellenberg, Helbersdorf, Altchemnitz und Erfenschlag bis nach Einsiedel, wo auf dem Gelände des Einsiedler Brauhauses für eine kleine Erfrischung gesorgt wird.