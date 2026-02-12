MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Neue Impfsprechstunden starten – Alle Details zu den Zeiten

Im Herbst sind zusätzliche Impftage für Influenza und Covid19 vorgesehen.
Im Herbst sind zusätzliche Impftage für Influenza und Covid19 vorgesehen. Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Im Herbst sind zusätzliche Impftage für Influenza und Covid19 vorgesehen.
Im Herbst sind zusätzliche Impftage für Influenza und Covid19 vorgesehen. Bild: Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Neue Impfsprechstunden starten – Alle Details zu den Zeiten
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt Chemnitz will mit neuen Impfsprechstunden eine Lücke schließen. Erwachsene und Kinder erhalten regelmäßige Termine.

Das Amt für Gesundheit und Prävention Chemnitz startet erneut regelmäßige Impfsprechstunden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Erwachsene können das Angebot jeweils am dritten Donnerstag im Monat von 14 bis 17 Uhr nutzen. Um sich anzumelden, ist eine Terminvereinbarung erforderlich. Der erste Impftermin dieser Art findet am 19. Februar...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:00 Uhr
2 min.
Tag des Notrufs: Groß angelegte Übungsfahrt durch Chemnitz – Zwei Marschverbände bis in die City
Die Einsatzfahrzeuge fahren in geschlossenen Verbänden mit Sondersignal durch die Stadt.
Spektakuläre Übungsaktion zum Europäischen Tag des Notrufs: Zivil- und Bevölkerungsschutzeinheiten zeigen ihr Können in Chemnitz. Start ist am Chemnitz-Center und am Neefepark, das Ziel auf dem Markt.
Holk Dohle
18:30 Uhr
2 min.
Neue Stolpersteine in Neukirchen im Erzgebirge erinnern unter anderem an Euthanasie-Opfer der Nazis
Neukirchen wird im März neue Stolpersteine bekommen.
Es wird einer Frau aus Neukirchen gedacht, die wegen ihrer Beeinträchtigung in einer Tötungsanstalt starb. Zwei weitere Steine gelten Menschen, die von einem NS-Polizisten erschossen wurden.
Jonas Patzwaldt
06:06 Uhr
2 min.
Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ muss wegen Reparaturarbeiten länger geschlossen bleiben.
Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.
Patrick Herrl
10.12.2025
2 min.
Vorzeitige Grippesaison in Chemnitz: Stadt empfiehlt zügige Impfung
In Chemnitz häufen sich derzeit die Grippefälle.
Wer sich in diesem Jahr noch keine Grippeschutzimpfung geholt hat, sollte sich beeilen. Bereits jetzt gibt es deutlich mehr Influenza-Infektionen als in den Vorjahren.
Elisa Leimert
06:38 Uhr
4 min.
Er baute die Werdauer Kinderklinik auf, jetzt wurde ihm einfach gekündigt: „Es kam nicht ein Wort des Dankes“
Der frühere Chefarzt der Kinderabteilung an der Pleißental-Klinik, Dirk Ermisch, hier bei einer Demo vor dem Landratsamt. Neben ihm steht Verdi-Sekretärin Simone Bovensiepen.
Dirk Ermisch (81) hat die Kinderklinik in der Werdauer Pleißental-Klinik aufgebaut, war Chefarzt und ist bis heute dort als Honorararzt tätig. Er schüttelt nicht nur über den Umgang der Chefetage mit den Ärzten den Kopf.
Jan-Dirk Franke
18:32 Uhr
2 min.
150 Millionen Euro für Drohnenhersteller Quantum Systems
Die von Quantum Systems hergestellte Aufklärungsdrohne "Vector AI" (Archiv)
Der Ukraine-Krieg bedeutet für Drohnenhersteller und Start-ups weltweit Hochkonjunktur. In Deutschland ist der Raum München ein Zentrum der Entwicklung für die unbemannten Flugkörper.
Mehr Artikel