Chemnitz: Neue Impfsprechstunden starten – Alle Details zu den Zeiten

Die Stadt Chemnitz will mit neuen Impfsprechstunden eine Lücke schließen. Erwachsene und Kinder erhalten regelmäßige Termine.

Das Amt für Gesundheit und Prävention Chemnitz startet erneut regelmäßige Impfsprechstunden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Erwachsene können das Angebot jeweils am dritten Donnerstag im Monat von 14 bis 17 Uhr nutzen. Um sich anzumelden, ist eine Terminvereinbarung erforderlich. Der erste Impftermin dieser Art findet am 19. Februar...