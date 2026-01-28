Chemnitz: Neuer Verein unterstützt das Kulturhauptstadterbe Purple Path

Chemnitz
Die Kulturhauptstadt ist vorbei und soll doch lange nachhallen. Um dies zu unterstützen haben sich die „Friends of the Purple Path“ als Verein konstituiert. Eine Initiative dazu kam aus Dresden.
Eigentlich fiel die Einweihung von James Turells „Beyond Horizons“ mit dem Ende des Kulturhauptstadtjahres zusammen. Doch für den Purple Path war damit nicht Schluss. Es kamen noch weitere Werke hinzu, darunter „Braided Journey“, das am 14. Januar in Annaberg-Buchholz eingeweiht wurde. Andere Werke hingegen sind temporärer Natur, manche...
