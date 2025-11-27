Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Nasser Hashemi
Chemnitz
Chemnitz: Nussknacker tanzt im Opernhaus in die Adventszeit
Von Uwe Rechtenbach
Der Ballettklassiker soll Gäste auf die näher rückende Weihnachtszeit einstimmen. Die Stadtgeschichte spielt dabei in die Aufführung mit hinein.

Chemnitz.

Ganz auf weihnachtliche Stimmung ausgerichtet, kommt am 27. November um 18 Uhr im Opernhaus am Chemnitzer Theaterplatz das Ballett „Der Nussknacker“ (Foto) auf die Bühne. In der Neuproduktion von Sabrina Sadowska wird das Stück regelmäßig auf der Bühne des Opernhauses präsentiert. Dabei spielt auch Stadtgeschichte eine Rolle. Sadowska wollte mit ihrer Inszenierung nicht zuletzt den Künstlerinnen und Künstlern, die das Leben vor allem im 20. Jahrhundert prägten, sowie den Kulturförderern ein Denkmal setzen. Die Geschichte stellt eine Zeitreise in das Jahr 1904 dar. Sie führt zu einer Familie und einem kleinen Mädchen, das ein besonderes Geschenk erhält. Weitere Informationen zu Tickets und Stück gibt es im Internet. (reu) Foto: Nasser Hashemi/Theater

www.theater-chemnitz.de

