Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Pedelec geklaut, umlackiert und trotzdem erwischt

Das geklaute Pedelec bekam der Geschädigte schnell zurück.
Das geklaute Pedelec bekam der Geschädigte schnell zurück. Bild: Symbolbild: Stefan Sauer/dpa
Das geklaute Pedelec bekam der Geschädigte schnell zurück.
Das geklaute Pedelec bekam der Geschädigte schnell zurück. Bild: Symbolbild: Stefan Sauer/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Pedelec geklaut, umlackiert und trotzdem erwischt
Redakteur
Von Denise Märkisch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Eigentümer des Fahrrades hatte sich gegen einen Diebstahl gewappnet. Der Täter handelte schnell – nützte aber nichts.

Der Besitzer eines Pedelec Cube hatte eigentlich alles richtig gemacht. Das Fahrrad war an der Hartmannstraße mit einem Schloss gesichert abgestellt. Dennoch wurde es geklaut. Aber: Das Bike war mit einer Ortungsfunktion ausgestattet und so konnte der rechtmäßige Eigentümer das Diebesgut am selben Tag in einem Mehrfamilienhaus an der Straße...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
24.09.2025
1 min.
Pedelec in Dittersbach entwendet
Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl in Dittersbach.
Einbruch in Mehrfamilienhaus: Unbekannte entwenden ein gesichertes Rad. Die Polizei sucht nach Hinweise. Was steckt hinter diesem dreisten Diebstahl?
Babette Philipp
11:34 Uhr
3 min.
US-Demokraten wollen Aussage von Ex-Prinz Andrew zu Epstein
Der ehemalige Prinz Andrew steht auch nach dem Entzug aller Titel und Ehren unter Druck. (Archivbild)
Mehrere US-Demokraten fordern Andrew dazu auf, sein Wissen über Jeffrey Epstein zu teilen. Ob dieser sich dem Druck beugt, ist fraglich. Auch der britische Premier äußert sich.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
11:38 Uhr
2 min.
Ex-Unterstützer der rechtsextremen Szene darf Jurist werden
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. (Symbolbild)
Ein Mann mit Vergangenheit in der rechten Szene darf nun doch als Rechtsreferendar in Sachsen starten. Was das OVG dazu bewogen hat und warum der Beschluss endgültig ist.
28.10.2025
1 min.
Zentralhaltestelle: Mann in Chemnitzer City krankenhausreif geschlagen
Ein 34-Jähriger wurde ins Krankenhaus gebracht.
Die Täter sind flüchtig. Sie sollen einen 34-Jährigen geschlagen und getreten haben.
Denise Märkisch
Mehr Artikel