Chemnitz: Pedelec geklaut, umlackiert und trotzdem erwischt

Der Eigentümer des Fahrrades hatte sich gegen einen Diebstahl gewappnet. Der Täter handelte schnell – nützte aber nichts.

Der Besitzer eines Pedelec Cube hatte eigentlich alles richtig gemacht. Das Fahrrad war an der Hartmannstraße mit einem Schloss gesichert abgestellt. Dennoch wurde es geklaut. Aber: Das Bike war mit einer Ortungsfunktion ausgestattet und so konnte der rechtmäßige Eigentümer das Diebesgut am selben Tag in einem Mehrfamilienhaus an der Straße...