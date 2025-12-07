Chemnitz: Poliklinik am Zeisigwald meldet Engpass in der Gastroenterologie

Die Facharztpraxis für Innere Medizin und Gastroenterologie ist bereits seit Anfang Oktober zu und die Neubesetzung zieht sich offenbar hin. Wer die Versorgung aktuell absichert.

In der Poliklinik Zeisigwald herrscht Engpass bei der Versorgung von Patienten mit gastroenterologischen Beschwerden. Wie der Träger „edia.med“ jetzt mitteilt, hat Anfang Oktober die Praxis für Innere Medizin und Gastroenterologie ihren Betrieb eingestellt. Auf der Internetseite steht, dass es sich um die Praxis von MUDr. Beresova handelte.... In der Poliklinik Zeisigwald herrscht Engpass bei der Versorgung von Patienten mit gastroenterologischen Beschwerden. Wie der Träger „edia.med“ jetzt mitteilt, hat Anfang Oktober die Praxis für Innere Medizin und Gastroenterologie ihren Betrieb eingestellt. Auf der Internetseite steht, dass es sich um die Praxis von MUDr. Beresova handelte....