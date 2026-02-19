Geschlossene Urologie-Praxis in Flöha: Wann kommt ein neuer Facharzt?

Flöha
Seit gut zwei Jahren ist die Facharztpraxis im Plaue-Center geschlossen. Der Versorger hält aber weiter an einer Neubesetzung fest.
Die Nachbesetzung der Urologischen Facharztpraxis in Flöha steht weiter in den Sternen. Das Verfahren laufe, sagt Alexander Friebel, unter anderem Pressesprecher des Versorgers Edia Med, der innerhalb des Agaplesion-Verbundes, zu dem auch die Zeisigwaldkliniken Bethanien gehört, medizinische Versorgungszentren betreibt. Edia Med hält aber an...
