Chemnitz: Rätselhafter Übergriff auf Pkw-Fahrer

Chemnitz
Die Polizei fahndet nach zwei aggressiven Motorradfahrern.
Am Sonnabend gegen 20 Uhr war ein 41-jähriger Renault-Fahrer auf der Marienberger Straße unterwegs und bog nach rechts in die Annaberger Straße ab. Zwei Motorradfahrer machten durch Hupen auf sich aufmerksam und fuhren dem Pkw dicht auf. Sie überholten das Auto und zeigten eine beleidigende Geste. Als der Pkw in die Neunzehnhainer Straße...
