  • Chemnitz: Rechte Schmierereien in Schönau verärgern Anwohnerin

An mehreren Stellen in Schönau tauchten zuletzt rechte Schmierereien auf. Bild: privat
An mehreren Stellen in Schönau tauchten zuletzt rechte Schmierereien auf. Bild: privat
An mehreren Stellen in Schönau tauchten zuletzt rechte Schmierereien auf.
An mehreren Stellen in Schönau tauchten zuletzt rechte Schmierereien auf. Bild: privat
Chemnitz
Chemnitz: Rechte Schmierereien in Schönau verärgern Anwohnerin
Von Benjamin Lummer
In den vergangenen Tagen sind mehrere Parolen mit Bezug zur Identitären Bewegung aufgetaucht. Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet.

In Schönau haben Unbekannte in größerer Anzahl rechte Parolen geschmiert. Darunter sind Symbole der rechtsextremen Identitären Bewegung (IB), rechtsextreme Zahlenkombinationen und das Wort „Remigration“, ein Kampfbegriff rechter Bewegungen, der für die Deportation von Migranten steht.
14.11.2025
1 min.
Demo gegen Identitäre Bewegung in Chemnitz
Das Motto der Demonstration lautete: Kein Raum für rechte Netzwerke – wir bleiben laut“. Mit dabei waren Banda comunale und die Fiatelle-Blaskapelle.
Im Chemnitzer Stadtteil Schönau gingen mehr als 100 Menschen auf die Straße. Immer wieder kommt es zu Protestaktionen gegen die rechtextreme Gruppierung.
Denise Märkisch
11.10.2025
1 min.
Chemnitz: Protest gegen Martin Sellner
Coretta Storz von den Grünen hat den Protest gegen Martin Sellner mitorganisiert.
Gegen einen erneuten Auftritt des Rechtsextremen fanden sich in Schönau rund 80 Demonstranten ein.
Jens Kassner
15:46 Uhr
2 min.
Iran lehnt Beschränkungen für Atomprogramm ab
Irans Atomchef Mohammed Eslami lehnt Beschränkungen des Atomprogramms ab. (Archivbild)
Irans Führung gibt im Streit mit US-Präsident Trump über ihr Atomprogramm nicht klein bei. Trump droht offen mit einem Militäreinsatz.
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
15:50 Uhr
1 min.
Rätsel um beschädigtes Kirchenfenster in Kirchberg: Polizei ermittelt
Bick auf die St.-Margarethen-Kirche in Kirchberg.
Die Polizei untersucht einen Vorfall an der St.-Margarethen-Kirche. Ein Fenster wurde offenbar durch Schneebälle getroffen. Wer war beteiligt?
Lutz Kirchner
27.01.2026
4 min.
Oberbürgermeister statt Gemeinderat: Philipp Preißler zieht sich aus Großhartmannsdorf zurück
Philipp Preißler im August 2024 vor der ersten Sitzung des Gemeinderates Großhartmannsdorf in der aktuellen Legislaturperiode.
Mehr als elf Jahre arbeitete Philipp Preißler im Gemeinderat von Großhartmannsdorf mit. Jetzt hat er seinen Ausschluss selbst beantragt. Was bewegt ihn dazu? Und wer übernimmt seinen Sitz?
Cornelia Schönberg
