Chemnitz: Rechte Schmierereien in Schönau verärgern Anwohnerin

In den vergangenen Tagen sind mehrere Parolen mit Bezug zur Identitären Bewegung aufgetaucht. Bei der Polizei wurde Anzeige erstattet.

In Schönau haben Unbekannte in größerer Anzahl rechte Parolen geschmiert. Darunter sind Symbole der rechtsextremen Identitären Bewegung (IB), rechtsextreme Zahlenkombinationen und das Wort „Remigration“, ein Kampfbegriff rechter Bewegungen, der für die Deportation von Migranten steht. In Schönau haben Unbekannte in größerer Anzahl rechte Parolen geschmiert. Darunter sind Symbole der rechtsextremen Identitären Bewegung (IB), rechtsextreme Zahlenkombinationen und das Wort „Remigration“, ein Kampfbegriff rechter Bewegungen, der für die Deportation von Migranten steht.