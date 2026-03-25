Die „Identitäre Bewegung“ ist nun eine Partei mit Sitz in Chemnitz

Chemnitz
Die IB war bisher nur als Verein organisiert. Doch nun erfolgte eine Parteigründung, womöglich um ein Verbot zu erschweren. Ein Chemnitzer bleibt auch in der neuen Partei eine Schlüsselfigur.
Bisher war die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Gruppierung „Identitäre Bewegung“ als Verein organisiert. Doch bereits im vergangenen September erfolgte eine Parteigründung mit demselben Namen und demselben Führungspersonal. Das geht aus Unterlagen der Bundeswahlleiterin hervor, die nun veröffentlicht wurden.
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