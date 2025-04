Chemnitz: Schreiende Passantin verhindert tödlichen Unfall

Eine couragierte Reisende hat an einem Bahnübergang in Chemnitz ein Unglück verhindert. Zwei Frauen wollten die Citybahn noch erwischen und hatten etwas Entscheidendes übersehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass es am Bahnübergang in Wittgensdorf zu einer brenzlichen Situation gekommen ist. Es gab auch schon tödliche Unfälle dort. Jetzt registrierte die Bundespolizei an dieser Stelle wieder eine Beinahe-Tragödie. Wie erst jetzt bekannt wurde, waren am Freitag vergangener Woche zwei Frauen trotz geschlossener...