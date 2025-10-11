Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Schwere Körperverletzung in der City

Der blutüberströmte Mann betrat einen Supermarkt an der Lohstraße.
Update
Chemnitz
Chemnitz: Schwere Körperverletzung in der City
Redakteur
Von Jens Kassner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Tat ging eine verbale Auseinandersetzung voraus.

Ein 26-jähriger Marokkaner geriet am Freitagabend aus bislang nicht bekannten Gründen mit einer Gruppierung aus mehreren, augenscheinlich arabischstämmigen Personen in einen verbalen Streit. Im Laufe des Streits stach ein bisher noch unbekannter Täter mit einem abgebrochenen Flaschenhals einer Glasflasche auf den Geschädigten ein. Dieser...
