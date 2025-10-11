Chemnitz: Schwere Körperverletzung in der City

Der Tat ging eine verbale Auseinandersetzung voraus.

Ein 26-jähriger Marokkaner geriet am Freitagabend aus bislang nicht bekannten Gründen mit einer Gruppierung aus mehreren, augenscheinlich arabischstämmigen Personen in einen verbalen Streit. Im Laufe des Streits stach ein bisher noch unbekannter Täter mit einem abgebrochenen Flaschenhals einer Glasflasche auf den Geschädigten ein. Dieser...