Chemnitz: Schwere Körperverletzung in der City

Chemnitz
Der Tat ging eine verbale Auseinandersetzung voraus.
Ein 26-jähriger Marokkaner geriet am Freitagabend aus bislang nicht bekannten Gründen mit einer Gruppierung aus mehreren, augenscheinlich arabischstämmigen Personen in einen verbalen Streit. Im Laufe des Streits stach ein bisher noch unbekannter Täter mit einem abgebrochenen Flaschenhals einer Glasflasche auf den Geschädigten ein. Dieser...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.