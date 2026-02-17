Chemnitz-Siegmar: Betrunkener Renault-Fahrer rammt parkende Autos

Der Mann hatte 2,64 Promille intus und wollte Montagmittag in eine Grundstückszufahrt abbiegen.

Ein erheblich unter Alkoholeinfluss stehender Renault-Fahrer ist am Montagnachmittag in Siegmar mit zwei stehenden Autos kollidiert und hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Laut Polizei wollte der Mann gegen 14 Uhr von der Kopernikusstraße nach links in eine Grundstückszufahrt abbiegen. Dabei kollidierte er mit einem parkenden Audi. Als...