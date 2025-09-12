Chemnitz: Simson- und MZ-Treffen im Fahrzeugmuseum

Das Fest für Moped- und Motorradfans soll diesmal gleich an zwei Orten gefeiert werden.
Das Chemnitzer Fahrzeugmuseum an der Zwickauer Straße 77 wird am 14. September zu einem Treffpunkt für Moped- und Motorradfans der Marken Simson und MZ. Die Zusammenkunft findet aber in Etappen an zwei Orten statt. Zunächst wird sich laut Museum von 10 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz des Museums getroffen, ehe es von 13 bis 17 Uhr auf dem Gelände von Eska-Automotive an der Lutherstraße 87 weitergeht. Zum Hintergrund der Zweiteilung sagt Lukas Nagel, Mitorganisator des Treffens: „Zu DDR-Zeiten lieferte die Eska, früher Sächsische-Schraubenwerke-GmbH, Schrauben und Muttern für Fahrzeuge von Trabant bis Simson – da war der Gedanke, gemeinsam ein Treffen zu veranstalten, fast schon naheliegend.“ Der Eintritt zur Veranstaltung kostet 4 Euro. (reu)