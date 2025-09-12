Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Simson- und MZ-Treffen im Fahrzeugmuseum

Bild: Andreas Seidel
Bild: Andreas Seidel
Chemnitz
Chemnitz: Simson- und MZ-Treffen im Fahrzeugmuseum
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Fest für Moped- und Motorradfans soll diesmal gleich an zwei Orten gefeiert werden.

Chemnitz.

Das Chemnitzer Fahrzeugmuseum an der Zwickauer Straße 77 wird am 14. September zu einem Treffpunkt für Moped- und Motorradfans der Marken Simson und MZ. Die Zusammenkunft findet aber in Etappen an zwei Orten statt. Zunächst wird sich laut Museum von 10 bis 13 Uhr auf dem Parkplatz des Museums getroffen, ehe es von 13 bis 17 Uhr auf dem Gelände von Eska-Automotive an der Lutherstraße 87 weitergeht. Zum Hintergrund der Zweiteilung sagt Lukas Nagel, Mitorganisator des Treffens: „Zu DDR-Zeiten lieferte die Eska, früher Sächsische-Schraubenwerke-GmbH, Schrauben und Muttern für Fahrzeuge von Trabant bis Simson – da war der Gedanke, gemeinsam ein Treffen zu veranstalten, fast schon naheliegend.“ Der Eintritt zur Veranstaltung kostet 4 Euro. (reu) Foto: Andreas Seidel/Archiv

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
11:00 Uhr
1 min.
Aktion zur Kulturhauptstadt: Chemnitz liest Heym
Das Foyer des Opernhauses verwandelt sich temporär in eine Lesebühne. Alle vorgetragenen Texte stammen von Stefan Heym.
Uwe Rechtenbach
11:00 Uhr
1 min.
Chemnitzer Fahrzeugmuseum präsentiert in Sonderschau ungewöhnliche Fortbewegungsmittel
„Was Europa bewegte“ nennt sich eine noch bis Oktober zu sehende Ausstellung. Gezeigt werden Mobile vom Fahrrad bis zum Auto.
Uwe Rechtenbach
13:23 Uhr
1 min.
EU-Kommission muss sich neuen Misstrauensanträgen stellen
Erst im Juli überstand die Kommission das erste Misstrauensvotum seit mehr als zehn Jahren. (Archivbild)
Die EU-Kommission von Ursula von der Leyen muss sich Anfang Oktober im Europäischen Parlament der Abstimmung über zwei Misstrauensanträge stellen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur...
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:26 Uhr
1 min.
Fußball-Vogtland-Cup: Die Talente von Merkur Oelsnitz fordern Bayern München
 1 Bilder
Gegen Bayern München kämpfen hier die Oelsnitzer Finley Meinel, Noah Simmler, Levi Macal und John Wurzer (dunkle Trikots von links).
Beim Turnier des VFC Plauen für unter Elfjährige haben die jungen Kicker am Samstag zwar lediglich den letzten Rang belegt. Aber nur zwei Niederlagen waren deutlich.
Thomas Gräf
Mehr Artikel