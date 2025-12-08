Chemnitz: Sprengungen an Ampel und in Briefkasten

Chemnitz
Der Schaden ist enorm, die Täter sind noch unbekannt. Was sich am Wochenende auf dem Sonnenberg abspielte.
An der Kreuzung Augustusburger Straße/Uferstraße zwischen den Chemnitzer Stadtteilen Sonnenberg und Lutherviertel haben bisher unbekannte Täter Sprengmittel an einer Ampel angebracht und gezündet. Das teilte die Polizei am Montag mit. Das Ganze soll bereits Samstagnacht passiert sein, wurde aber erst am Sonntag der Polizei gemeldet. Die Ampel...
