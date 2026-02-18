MENÜ
  • Chemnitz: Teilauto Carsharing wird Genossenschaft – was heißt das für die Nutzer?

Martin Schmidt, Regionalleiter von Teilauto, konnte auch 2024 neue Standorte einweihen. Bild: Toni Söll/Archiv
Chemnitz: Teilauto Carsharing wird Genossenschaft – was heißt das für die Nutzer?
Redakteur
Von Jens Kassner
Ab dem 1. Mai ist Teilauto keine GmbH mehr. Wie im gesamten Verbreitungsgebiet entwickelt sich das Unternehmen auch in Chemnitz positiv – mit einer Einschränkung.

Josephine Michalke ist seit vorigem Jahr Pressesprecherin des in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt führenden Carsharing-Anbieters Teilauto. „Uns geht es wirtschaftlich gut“, sagt sie. Dass das Unternehmen jetzt die Betriebsform wechselt, habe nichts mit Kapitalmangel zu tun. Den wirtschaftlichen Einbruch durch die Pandemie habe man...
