Chemnitz: Trotz Wirtschaftsflaute leichte Verbesserungen am Arbeitsmarkt

Die Arbeitslosenquote ist in der Stadt aber weiterhin die höchste in Sachen. Im September meldeten die Unternehmen aber wieder mehr Stellen.

Chemnitz. Die Zahl der Arbeitslosen in Chemnitz ist im September leicht zurückgegangen. Nach Auskunft der Arbeitsagentur sind aktuell 12.313 Menschen in Chemnitz arbeitslos gemeldet. Das sind 167 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote ist mit 9,7 Prozent aber weiterhin die höchste in Sachsen.

„Nach dem weitgehend stagnierenden Arbeitsmarkt im August ist nun eine leichte Herbstbelebung spürbar“, sagt Anja Wicklein, Bereichsleiterin der Agentur für Arbeit Chemnitz. Die Gründe dafür seien eher saisonal bedingt. Vor allem Ausbildungsstarts und Neueinstellungen nach der Sommerpause haben zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit in unserer Stadt geführt.“ Trotzdem liege die Gesamtzahl an Arbeitslosen weiterhin deutlich über dem Niveau des Vorjahres.

„Positiv ist, dass wir im Vergleich zu den Zugängen an Arbeitslosen über 200 Abgänge mehr registrieren konnten. Und auch der Bestand an gemeldeten Stellen steigt den zweiten Monat in Folge leicht an“, so Anja Wicklein weiter.

Insgesamt sind im Stadtgebiet Chemnitz 1777 freie Stellen gemeldet. Im September meldeten die hiesigen Unternehmen 428 neue Arbeitsplätze. Das sind 81 mehr als im August (plus 23,3 Prozent), allerdings 23 weniger als im Vorjahreszeitraum (minus 5,1 Prozent). Die meisten Stellen sind in Vollzeit und unbefristet zu besetzen. (cma)