Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Chemnitz
  • |

  • Chemnitz: Trotz Wirtschaftsflaute leichte Verbesserungen am Arbeitsmarkt

Insgesamt sind in Chemnitz 1777 freie Stellen gemeldet.
Insgesamt sind in Chemnitz 1777 freie Stellen gemeldet. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Insgesamt sind in Chemnitz 1777 freie Stellen gemeldet.
Insgesamt sind in Chemnitz 1777 freie Stellen gemeldet. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Chemnitz
Chemnitz: Trotz Wirtschaftsflaute leichte Verbesserungen am Arbeitsmarkt
Redakteur
Von Christian Mathea
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Arbeitslosenquote ist in der Stadt aber weiterhin die höchste in Sachen. Im September meldeten die Unternehmen aber wieder mehr Stellen.

Chemnitz.

Die Zahl der Arbeitslosen in Chemnitz ist im September leicht zurückgegangen. Nach Auskunft der Arbeitsagentur sind aktuell 12.313 Menschen in Chemnitz arbeitslos gemeldet. Das sind 167 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote ist mit 9,7 Prozent aber weiterhin die höchste in Sachsen.

„Nach dem weitgehend stagnierenden Arbeitsmarkt im August ist nun eine leichte Herbstbelebung spürbar“, sagt Anja Wicklein, Bereichsleiterin der Agentur für Arbeit Chemnitz. Die Gründe dafür seien eher saisonal bedingt. Vor allem Ausbildungsstarts und Neueinstellungen nach der Sommerpause haben zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit in unserer Stadt geführt.“ Trotzdem liege die Gesamtzahl an Arbeitslosen weiterhin deutlich über dem Niveau des Vorjahres.

„Positiv ist, dass wir im Vergleich zu den Zugängen an Arbeitslosen über 200 Abgänge mehr registrieren konnten. Und auch der Bestand an gemeldeten Stellen steigt den zweiten Monat in Folge leicht an“, so Anja Wicklein weiter.

Insgesamt sind im Stadtgebiet Chemnitz 1777 freie Stellen gemeldet. Im September meldeten die hiesigen Unternehmen 428 neue Arbeitsplätze. Das sind 81 mehr als im August (plus 23,3 Prozent), allerdings 23 weniger als im Vorjahreszeitraum (minus 5,1 Prozent). Die meisten Stellen sind in Vollzeit und unbefristet zu besetzen. (cma)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
1 min.
Ausbildungsstart sorgt für positive Impulse am Chemnitzer Arbeitsmarkt
14.480 arbeitsfähige Menschen sind aktuell in Chemnitz arbeitslos gemeldet.
Trotz schwieriger Wirtschaftslage sind die Arbeitslosenzahlen im August nicht gestiegen.
Christian Mathea
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
30.09.2025
2 min.
Dem sächsischen Arbeitsmarkt fehlt der Schwung
Im September ist die Arbeitslosigkeit in Sachsen leicht gesunken. (Archivbild)
Die Arbeitslosigkeit ist in Sachsen im September leicht zurückgegangen. Von der üblichen Herbstbelebung kann aber laut Arbeitsagentur kaum eine Rede sein.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel