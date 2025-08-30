Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Chemnitz und Manchester in Musik vereint – oder wie der Brexit die Anreise erschwerte

Dreimal werden die Chöre zusammen auftreten.
Dreimal werden die Chöre zusammen auftreten. Bild: Kateryna Vdovchenko
Dreimal werden die Chöre zusammen auftreten.
Dreimal werden die Chöre zusammen auftreten. Bild: Kateryna Vdovchenko
Chemnitz
Chemnitz und Manchester in Musik vereint – oder wie der Brexit die Anreise erschwerte
Von Matthias Zwarg
Der Chor der Universität Manchester mit seinem Leiter Tom Nevall gibt mehrere hochkarätige Konzerte in Chemnitz und Umgebung. Los geht es am Sonntag.

Dass Chemnitz und Manchester Partnerstädte sind, hat Tom Newall erst vor etwa zwei Jahren durch Sebastian Schilling von der Sächsischen Mozartgesellschaft erfahren. Besonders präsent sei Chemnitz in der englischen Metropole nicht, sagt Newall. Gilt aber umgekehrt genau so.
