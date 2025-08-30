Chemnitz und Manchester in Musik vereint – oder wie der Brexit die Anreise erschwerte

Chemnitz
Der Chor der Universität Manchester mit seinem Leiter Tom Nevall gibt mehrere hochkarätige Konzerte in Chemnitz und Umgebung. Los geht es am Sonntag.
Dass Chemnitz und Manchester Partnerstädte sind, hat Tom Newall erst vor etwa zwei Jahren durch Sebastian Schilling von der Sächsischen Mozartgesellschaft erfahren. Besonders präsent sei Chemnitz in der englischen Metropole nicht, sagt Newall. Gilt aber umgekehrt genau so.
