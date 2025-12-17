Chemnitz: Verschüttete Relikte jüdischen Lebens in einer Ausstellung des Smac

Als einer der ersten Programmpunkte des Jahres jüdischer Kultur in Sachsen „Tacheles“ wird im Foyer des Archäologiemuseums Smac eine Ausstellung über die Chemnitzer Mikwe und andere Funde eröffnet.

Rebecca Wegener vom Landesamt für Archäologie sagt: „Ich bin überhaupt nicht unglücklich." Sie meint damit den Umstand, dass der Sensationsfund einer Mikwe, also eines jüdischen Ritualbades in Chemnitz vor vier Jahren, jetzt unsichtbar in einem Parkhaus verbleibt. Der bauliche Zustand habe weder eine Konservierung und Zugänglichkeit vor...