Chemnitz: Vor einem Wohnhaus abgestellte Simson gestohlen

Chemnitz
Das Moped ist verschwunden. Aufgefallen war die Tat in den frühen Morgenstunden.
Auch wenn sie schon einige Jahre auf dem Buckel haben, Simson-Mopeds sind nach wie vor begehrt. Und sie werden auch immer mal wieder geklaut. Das ist nun in Chemnitz passiert. Wie die Chemnitzer Polizei am Montag informiert, schlugen unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag zu. Tatort war ein Mehrfamilienhaus in der Altenhainer...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.