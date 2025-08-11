Chemnitz: Vor einem Wohnhaus abgestellte Simson gestohlen

Das Moped ist verschwunden. Aufgefallen war die Tat in den frühen Morgenstunden.

Auch wenn sie schon einige Jahre auf dem Buckel haben, Simson-Mopeds sind nach wie vor begehrt. Und sie werden auch immer mal wieder geklaut. Das ist nun in Chemnitz passiert. Wie die Chemnitzer Polizei am Montag informiert, schlugen unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag zu. Tatort war ein Mehrfamilienhaus in der Altenhainer...