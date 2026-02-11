Chemnitz: Wann blubbert der Hartmann-Brunnen wieder?

Im Juli 2025 wurde der seit Jahren eingelagerte Metallbrunnen, der für das Klinikum Flemmingstraße geschaffen wurde, nach Altchemnitz transportiert. Die Wiedergeburt geht voran.

Einen Brunnen hatten die Techniker von ASE Apparatebau noch nie in Arbeit. „Das ist mal was anderes“, sagt Enrico Thamm. Statt der Aufarbeitung eines Kulturdenkmals baut das Unternehmen, das 1997 aus dem geschlossenen Großbetrieb Germania hervorgegangen ist, Apparate für die Chemie- und Pharmabranche, ist dabei spezialisiert auf...