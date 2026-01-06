MENÜ
Chemnitz
Chemnitz: Warum der Blitzer vor dem Tietz noch nicht auslöst
Redakteur
Von Erik Anke
Seit Anfang November steht vor dem Kulturkaufhaus Tietz eine neue Blitzer-Säule. Bis heute hat sie aber keine teuren Fotos geschossen. Was ist da los?

Bereits vor zwei Monaten wurde ein neuer Blitzer auf der Chemnitzer Bahnhofstraße aufgebaut. Vor dem Kulturkaufhaus Tietz soll dieser die Einhaltung von Tempo 40 kontrollieren. Bis heute wurde von der Säule, die zuvor auf der Zwickauer Straße stand, allerdings nicht einmal ausgelöst.
