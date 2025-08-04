Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Warum die Neefestraße für eine Nacht komplett dicht ist

Schwerlasttransporte für Windkraftanlagen rollen immer wieder durch die Region. Hier im Herbst 2024 in Mittelsachsen. Bild: EHL Media/Archiv
Schwerlasttransporte für Windkraftanlagen rollen immer wieder durch die Region. Hier im Herbst 2024 in Mittelsachsen. Bild: EHL Media/Archiv
Chemnitz
Chemnitz: Warum die Neefestraße für eine Nacht komplett dicht ist
Redakteur
Von Denise Märkisch
Ab 22 Uhr kommen am heutigen Montagabend Autofahrer nicht mehr auf der Neefestraße entlang. Grund ist ein Schwerlasttransport. Die Sperrung dauert ungewöhnlich lange. Das ist der Grund.

Vollsperrung: Die Neefestraße in Chemnitz ist ab dem späten Montagabend (22 Uhr) komplett gesperrt. Die Sperrung zwischen Jagdschänkenstraße und Zwickauer Straße gilt bis Dienstagmorgen. Erst ab 5 Uhr soll laut Mitteilung der Stadt die Straße wieder freigeben werden. Eine Umleitung sei ausgeschildert.
