Chemnitz: Warum die Neefestraße für eine Nacht komplett dicht ist

Ab 22 Uhr kommen am heutigen Montagabend Autofahrer nicht mehr auf der Neefestraße entlang. Grund ist ein Schwerlasttransport. Die Sperrung dauert ungewöhnlich lange. Das ist der Grund.

Vollsperrung: Die Neefestraße in Chemnitz ist ab dem späten Montagabend (22 Uhr) komplett gesperrt. Die Sperrung zwischen Jagdschänkenstraße und Zwickauer Straße gilt bis Dienstagmorgen. Erst ab 5 Uhr soll laut Mitteilung der Stadt die Straße wieder freigeben werden. Eine Umleitung sei ausgeschildert.