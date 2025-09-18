Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Chemnitz: Wasserrohrbruch auf dem Kaßberg

Die Bewohner erhalten Trinkwasser aus einem Tankfahrzeug.
Die Bewohner erhalten Trinkwasser aus einem Tankfahrzeug. Bild: Jan Haertel
Chemnitz
Chemnitz: Wasserrohrbruch auf dem Kaßberg
Redakteur
Von Jens Kassner
Die Henriettenstraße musste gesperrt werden.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Passanten auf der Henriettenstraße Wasser aus der Fahrbahn quellen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Nach Angaben der Polizei ist ein Wasserrohrbruch die Ursache. Der Versorger arbeitet bereits an der Behebung des Schadens. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten bleibt die Henriettenstraße in Höhe der...
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
02.09.2025
2 min.
Entwarnung vom Versorger: Trinkwasser in Chemnitz wieder keimfrei
Ab sofort wieder ohne Einschränkungen genießbar: Chemnitzer Trinkwasser.
Wegen der Überschreitung von Grenzwerten sollten bestimmte Personengruppen über Wochen hinweg auf den Konsum von Leitungswasser verzichten. Nun bestehe kein Risiko mehr, informiert Eins. Zur Ursache des Problems gibt es erste Vermutungen.
Benjamin Lummer
20:24 Uhr
4 min.
Auf Kane ist Verlass: FC Bayern siegt zum Oktoberfest-Start
Harry Kane war nicht nur vom Punkt treffsicher.
Drei Tore von Harry Kane bescheren der neu formierten Münchner Mannschaft drei Punkte gegen Hoffenheim. Der HSV jubelt über das erste Tor und den ersten Sieg. Leipzig gewinnt im Spätspiel gegen Köln.
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
05.08.2025
1 min.
Weitere Straßen auf Chemnitzer Kaßberg mit Halteverbot
Derzeit laufen Fassadenarbeiten am Andrégymnasium.
An der Henriettenstraße und der Andréstraße kann derzeit abschnittsweise nicht geparkt werden. Aber die Beschränkung gilt nur tagsüber.
Christian Mathea
