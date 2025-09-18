Chemnitz: Wasserrohrbruch auf dem Kaßberg

Die Henriettenstraße musste gesperrt werden.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Passanten auf der Henriettenstraße Wasser aus der Fahrbahn quellen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Nach Angaben der Polizei ist ein Wasserrohrbruch die Ursache. Der Versorger arbeitet bereits an der Behebung des Schadens. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten bleibt die Henriettenstraße in Höhe der...