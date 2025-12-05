Chemnitz: Wie ein Orchester die Herzen im ganzen Saal erreicht

Chemnitz
Das 4. Sinfoniekonzert begeisterte das Publikum in der Stadthalle mit großartiger Musik zur Adventszeit und einer gemeinsam mit der Philharmonie gesungenen Zugabe.
Es ist das 4. und letzte Sinfoniekonzert des Jahres im sehr gut gefüllten großen Saal der Stadthalle. Ein älterer Mann erreicht gerade noch vor Beginn seinen Platz, den Anorak an der Garderobe abzugeben, hat er nicht mehr geschafft. Ernst lauscht er dem ersten Stück des Abends, dem 3. Brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach.
