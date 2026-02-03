Chemnitz will Bier, aber in Maßen: Neue Regeln für den Weihnachtsmarkt machen Händlern Probleme

Chemnitz
Auf dem Weihnachtsmarkt soll es keine Stände mehr geben, an denen Glühwein und Glühbier gemeinsam verkauft werden. Das Turm-Brauhaus spricht vom Aus für das Glühbier. Das Gegenteil war geplant.
Nachdem erst vor wenigen Wochen die Klosterweihnacht knapp vor dem Aus gerettet wurde, dreht sich bereits die nächste Debatte um den Chemnitzer Weihnachtsmarkt. Händler, die jahrelang Glühbier verkauften, sehen sich gezwungen, das Heißgetränk ab 2026 nicht mehr anzubieten.
